Coronavirus, agrigentini non rinunciano alle grigliate ma a casa – VIDEO

I lettori rispondono al nostro invito a comunicarci come trascorrete le vostre giornate in casa. Chi ha la fortuna di vivere in una casa con giardino non rinuncia alle grigliate in queste fantastiche giornate di sole. Come Salvatore Pisciotto: Io resto a casa e mangio. Guarda il Video.

Ecco come vivono gli agrigentini la vita in casa

