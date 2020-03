Coronavirus, ad Agrigento zero casi, in provincia 22

Agrigento 18,10. I casi di Coronavirus in provincia di Agrigento sono 22 ( tutti concentrati tra i comprensori di Sciacca e Ribera, e Licata). Si aspetta l’esito di altri tamponi, tra cui quello del settantenne di Aragona. Agrigento, Favara, Naro zero. Nel frattempo è stata ripristinata la normalità all’ospedale di Agrigento. Due utenti soltanto tra le 16 e le 18.

Il bollettino della Regione, che fa il punto sui casi Covid-19, riporta una buona notizia: due i guariti nell’Agrigentino, mentre i ricoverati, tutti nell’unità operativa di Medicina generale del Giovanni Paolo II a Sciacca, sono passati da tre a due. In aumento, però, il numero dei casi: ai 20 riportati dal bollettino ufficiale, se ne è aggiunto un altro in serata: si tratta di un uomo di 52 anni di Licata rientrato in paese dalla Germania. L’uomo è stato ricoverato all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta in Terapia intensiva.

I bollettini emessi dalla Regione, come noto, non riportano i casi relativamente ai singoli comuni ma il dato complessivo. E nessuna altra notizia sui casi da Covid-19 proviene, in tal senso, dagli altri enti preposti. Per evitare di dare una informazione non corretta ai nostri lettori, che potrebbe generare allarmismi, preferiamo fare riferimento esclusivamente i casi resi noti dal bollettino ufficiale della Regione Siciliana.

