Coronavirus, ad Agrigento nessun incremento di casi. Tante persone in giro. “L’emergenza non è passata”

“Il dato è buono nessun incremento di casi positivi al Coronavirus ad Agrigento”. Lo ha detto il sindaco Lillo Firetto nel consueto video messaggio sul social di facebook. Restano 9 le persone contagiate ad Agrigento (10 con la persona risultata positiva al tampone “post mortem”). Sono 344 i cittadini in quarantena fiduciaria.

Un altro aspetto venuto fuori nelle ultime ore riguarda il comportamento dei cittadini. Se la gran parte degli agrigentini rispetta i provvedimenti dei Governi nazionale e regionale, ancora oggi una piccola percentuale di persone cerca in tutti i modi di aggirare le regole. Ieri mattina tante persone in strada come se nulla fosse. E ancora peggio senza protezioni, né mascherine, né guanti. E ancora una volta in tanti in fila davanti ai supermercati. A “San Giusippuzzu”, al Villaggio Mosè, e spostandoci in provincia stesso scenario a Porto Empedocle, e a Favara.

“Mi sono arrivate tanta segnalazioni in diverse parti della città di tante persone in giro – continua il primo cittadino di Agrigento-. Si trova l’opportuna scusa di andare a fare la spesa più volte al giorno. Se fino ad adesso ci stiamo risparmiando quella che è una carneficina, come stiamo vedendo nel Nord Italia, è grazie ad una serie di comportamenti buoni, che sono stati osservati. L’emergenza non è affatto passata, non l’abbiamo ancora scampata. E’ necessario tenere fermi i comportamenti, che abbiamo adottato nei giorni scorsi, perché sono il modo vero per venire fuori dall’emergenza”.