Coronavirus: 75 nuovi positivi, 25 dei quali nella sola città di Agrigento

Rispetto a ieri una trentina di casi di Covid-19 in meno, in provincia di Agrigento. Il bollettino di oggi dell’Asp, parla di 75 nuovi positivi, 25 dei quali nella sola città di Agrigento, dove preoccupa il boom dei contagi del dopo feste. Solo nel centro storico dall’1 gennaio ad oggi, registrati oltre 40 casi. Un centinaio in tutto il territorio comunale. Alcuni focolai sono “nati” dai pranzi e cene in famiglia, per Natale e Capodanno. E almeno otto sono persone infettate fanno parte di un gruppo che frequenta una parrocchia. Nelle ultime 24 ore non si registrano decessi, ci sono altri 3 ricoverati in più, e 40 guariti. Complessivamente, dall’inizio della pandemia, i casi di Covid-19, in tutto l’Agrigentino, sono 4.448 (1 marzo 2020 – 14 gennaio 2021). Gli attuali positivi in provincia di Agrigento sono 870, di cui 47 ricoverati (36 in ospedale, 7 in strutture lowcare, e 4 in terapia intensiva), 3.416 guariti. I deceduti sono 115. I soggetti ricoverati si trovano: 23 all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento, 11 all’ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca, e 2 in un altro nosocomio fuori provincia. I pazienti ricoverati in strutture lowcare: 3 Sciacca hotel Covid, 3 Ribera hotel Covid, e 1 altro hotel Covid fuori provincia. Quattro pazienti sono ricoverati in terapia intensiva, 3 al “San Giovanni di Dio” di Agrigento, e 1 al “San Giovanni Paolo II” di Sciacca. In totale dall’inizio della pandemia, in provincia di Agrigento, processati 44.485 tamponi.

Sulla situazione di Agrigento, dichiarazione del sindaco Franco Miccichè: “Ci sono altri 25 contagiati, in più rispetto a ieri nella nostra città. Secondo i dati diffusi dall’Asp i positivi oggi sono 174 dei quali 6 sono ricoverati in ospedale (1 in Rianimazione e 5 in degenza ordinaria). Due sono in Hotel Covid e 166 in trattamento domiciliare. Io oggi ho disposto la chiusura di tutti i mercati, ludoteche, baby parking e asili privati. Ma il presidente della Regione Musumeci è andato oltre. Ha chiesto al Governo centrale di proclamare la Regione Sicilia zona Rossa per due settimane. Domani dovrebbe arrivare la decisione da Roma. Ma se questa non dovesse arrivare, ha preannunciato che domani stesso procederà con sua ordinanza ad applicare le limitazioni previste per la zona rossa. Per cui da domani, con molta probabilità, anche Agrigento sarà in zona Rossa”.