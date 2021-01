Altri 25 contagi ad Agrigento, Micciche’: “ è questione di ore e anche Agrigento sarà zona rossa”

Ci sono altri 25 contagiati in più rispetto a ieri nella nostra città. Secondo i dati diffusi dall’asp i positivi oggi sono 174 dei quali 6 sono ricoverati in ospedale (1 in rianimazione e 5 in degenza ordinaria). Due sono in Hotel Covid e 166 in trattamento domiciliare. “Io oggi ho disposto la chiusura di tutti i mercati, ludoteche, baby parking e asili privati- dice il sindaco Franco Micciche’-. Ma il presidente della Regione Musumeci è andato oltre. Ha chiesto al Governo centrale di proclamare la Regione Sicilia zona Rossa per due settimane. Nelle prossime ore dovrebbe arrivare la decisione da Roma. Ma se questa non dovesse arrivare, ha preannunciato procederà con sua ordinanza ad applicare le limitazioni previste per la zona rossa. Per cui da domani, con molta probabilità, anche Agrigento sarà in zona Rossa.”