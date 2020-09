Coronavirus, 3 casi ad Aragona e il trentesimo a Sciacca

Nuovi casi di Coronavirus, in provincia di Agrigento, 3 ad Aragona, e 1 a Sciacca (il 30esimo). Ad Aragona, a darne notizie il sindaco Giuseppe Pendolino.

“A seguito di tamponi effettuati – dice il primo cittadino -, tre nostri concittadini sono risultati positivi al Covid. Sono già in isolamento fiduciario con i propri familiari, e i soggetti che hanno avuto contatti stretti. Stiamo seguendo quanto previsto dal protocollo. Invito tutti a rispettare le disposizioni che riguardano il distanziamento sociale, il divieto di assembramenti, e l’uso della mascherina”.

E c’è un altro caso positivo al Covid a Sciacca, esattamente il trentesimo in questa seconda ondata di contagi. E’ un soggetto saccense sottoposto a tampone, in attesa di essere sottoposto ad un intervento chirurgico, programmato successivamente.

La persona si trova in isolamento domiciliare, ed è assistita dall’Uca, Unità di continuità territoriale, coordinata da medici e infermieri del presidio ospedaliero.