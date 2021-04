Coprifuoco, il consigliere Gramaglia: “Penalizza fortemente Comuni a valenza turistica”

Il capogruppo di Forza Italia al Consiglio comunale di Agrigento, Simone Gramaglia, interviene nel merito del provvedimento di conferma del coprifuoco alle o 22, e afferma: “Il coprifuoco alle 22 penalizza fortemente Comuni a valenza turistica come Agrigento, perché impedisce al settore della ristorazione, dell’accoglienza e dell’intrattenimento, di lavorare a pieno regime dopo tante settimane di chiusura. Queste misure penalizzano l’occupazione e la stabilità sociale nei mesi chiave dell’anno: quelli estivi. C’è molta delusione. Le aspettative erano diverse. Nessuno di noi ha chiesto il ‘liberi tutti’, ma una scelta sicuramente più coraggiosa rispetto al coprifuoco dalle 22 alle 5 anche in zona gialla. La conferma di questa misura restrittiva della libertà personale sta esasperando gli animi della filiera turistica e della ristorazione, già messi a dura prova dall’emergenza sanitaria. La conferma del coprifuoco significherebbe un’altra stagione negativa per il tessuto economico locale”.