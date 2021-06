Coppie dello stesso sesso: consigli sugli incontri gay per rafforzare le relazioni

L’amore è un sentimento universale che non discerne tra generi o inclinazioni, è però vero che delle volte amare da gay può risultare un po’ più complicato che amare da etero. Trovare il partner è più difficile, e le dinamiche di coppie differenti. Proviamo quindi a mettere un po’ di ordine e chiarire alcuni punti.

Trova la tua anima gemella su un sito di incontri

Per quanto analogici possiamo essere rimasti, per quanta resistenza alla tecnologia si possa opporre, non c’è nulla da fare… i siti per incontri rappresentano un vantaggio troppo potente. In una buona piattaforma troviamo comunità sottostanti formate solo ed esclusivamente da gay, e già questo basterebbe da solo a chiudere il discorso.

Naturalmente per una esperienza ottimale dovresti assicurarti di starti iscrivendo a uno tra i più popolari siti di incontri gay e non al primo che ti capita tra le mani, ma con un minimo di attenzione e buonsenso non avrai nulla da temere.

Non ritardare il primo appuntamento dopo la prima conversazione online

Quando in un sito per appuntamenti hai la fortuna di incappare nella persona giusta, non commettere l’errore di prolungare oltre il dovuto la permanenza sul piano virtuale. Le piattaforme servono per combinare appuntamenti nella vita reale, non perdere di vista l’obbiettivo per strada.

Non paragonarti a lui

Essere gay significa aver affrontato, soprattutto durante l’adolescenza, una fase della propria vita che, dipendendo da famiglia ed ambiente sociale, può essere stato molto difficile oppure estremamente semplice.

Ogni persona ha alle spalle un universo inestricabile di situazioni, non cercare di decifrare le sue reazioni basandoti sulle tue esperienze. Cerca piuttosto di imparare a conoscere il tuo partner e trovare insieme un punto di equilibrio.

Non essere geloso

La gelosia è l’oscuro passeggero di tutte le storie d’amore. Talmente intrinseco nel sentimento romantico, che alcune persone si sentono umiliate se il proprio partner non mostra nemmeno un minimo di gelosia in nessun’occasione.

In effetti questo sentimento è paragonabile al pepe in cucina: buono e stuzzicante nella giusta misura, ma diventa sgradevole quando è troppo. Se sei in grado di controllare la tua gelosia permettile pure di affacciarsi ogni tanto e farsi sentire. Se invece non sei bravo nel controllo delle tue emozioni nel dubbio sopprimila, perché è come girare con un’arma sempre carica in tasca, col perenne rischio che un colpo accidentale ti perfori il ginocchio.

Non chiedergli di rinunciare ai suoi amici

Un’altra abitudine fin troppo comune è quella di allontanare progressivamente il proprio partner dal suo circolo di amicizie previo. È verissimo che la coppia chiama coppie. Ed infatti accade in modo del tutto naturale che una volta che si comincia ad uscire assieme, seguano a ruota le uscite a 4 o a 6.

Tuttavia questo meccanismo che avviene naturalmente, non toglie il fatto che ciascuno abbia anche un proprio circolo di persone care alle quali è affettivamente legato.

L’amore non deve essere una gabbia, due amanti gay si scelgono reciprocamente e devono restare uniti per scelta senza nessuna costrizione. Se per farlo rimanere con te hai bisogno di allontanare i suoi amici allora c’è qualcosa che non funziona nel vostro rapporto, e dovreste cominciare quanto prima a lavorarci su.

Nelle relazioni tra uomini gay gira, con tutto ciò che ne consegue, il doppio di testosterone rispetto ad una coppia etero. Significa che bisogna fare il doppio di sforzo per controllare gli impulsi più reattivi e lavorare sul rispetto reciproco. Non temete delle delusioni sia online che nella vita reale, troverete sicuramente il vostro partner ideale.