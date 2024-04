“Arriviamo alla partita contro l’ Acireale, arrabbiati”, così Mister Coppa nel pre partita di domani alle 15, all’ Esseneto, che vede impegnata l’ Akragas contro la squadra di mister Salvatore Marra. Il tecnico biancazzurro si riferisce all’umore dei suoi giocatori, dopo la sconfitta contro la Reggina. Per Coppa i suoi scenderanno in campo con la giusta carica, anche se reduci da un pesante risultato e consapevoli di incontrare una squadra forte che ha obiettivi diversi da quelli dell’ Akragas. “Servirà un ulteriore sforzo – spiega Coppa – come contro l’ Igea e come sempre servira’ l’ apporto dei tifosi. L’ Akragas in casa si trasforma – ha concluso – un aspetto che da una parte non mi piace, ma ormai siamo a fine campionato e dobbiamo raggungere l’ obiettivo che ci siamo posti. La salvezza matematica”.