La Mendola: “Apprezziamo le attività avviate nella Valle dei Templi dal direttore, Roberto Sciarratta, e dai suoi preziosi collaboratori” “Questo Parco è un’eccellenza del nostro territorio”. Con queste parole il presidente del Consiglio dell’Ordine degli architetti, Rino La Mendola, riconosce il grande lavoro svolto dall’Ente Parco Valle dei Templi per valorizzare un patrimonio culturale che il mondo ci invidia.

“Con la brillante idea di restaurare l’antico teatro greco di Eraclea Minoa, utilizzando lo strumento del concorso di progettazione – afferma La Mendola – il direttore del Parco, Roberto Sciarratta, è riuscito a coinvolgere professionalità di notevole spessore, come il professore Francesco Cellini, acquisendo così un progetto di fattibilità tecnica ed economica di altissimo livello che consentirà alla Regione di valorizzare una preziosa risorsa culturale del nostro territorio provinciale. Ecco perché siamo stati lieti di supportare tecnicamente e logisticamente l’Ente Parco nella redazione del bando e nell’espletamento del concorso di progettazione, offrendo anche l’uso, a titolo gratuito, della piattaforma digitale del Consiglio nazionale degli architetti, sulla quale girano i concorsi più importanti del Paese. Apprezziamo le tante attività avviate nella Valle dei Templi dal direttore Sciarratta e dai suoi preziosi collaboratori. Grazie a queste attività – prosegue Rino La Mendola – cresce in modo esponenziale il numero di turisti che visitano le nostre risorse culturali. Interventi che possono apparire audaci come quello sul teatro greco di Eraclea Minoa o come quello di rimettere in piedi il Telamone, dimostrano non solo competenza ma anche quella autorevolezza che riteniamo fondamentale per una gestione illuminata della Valle che non si limita solo a conservare i nostri beni culturali ma va oltre, promuovendone una proficua valorizzazione. Tutto ciò proseguendo brillantemente un percorso già tracciato dal precedente direttore del Parco, Giuseppe Parello, oggi commissario straordinario dell’Ente. Anche Parello aveva dimostrato competenza e autorevolezza portando avanti una serie di attività e di progetti fra i quali ricordiamo, con particolare apprezzamento, quello di realizzare la preziosa passerella in acciaio corten grazie alla quale oggi i turisti visitano la Valle dei Templi transitando dal tempio di Giove a quello di Ercole senza interferire con il traffico cittadino. Anche quel progetto – conclude La Mendola – era stato acquisito grazie a un concorso di progettazione che ha prodotto un’opera di ottima architettura, utile per migliorare la fruizione della Valle, che si è perfettamente integrata nel contesto del sito archeologico.