Dopo la composizione dei gironi di Serie D, la Lega Nazionale Dilettanti ha diramato gli accoppiamenti del primo turno di Coppa Italia, in programma per il primo settembre. L’Akragas giocherà in casa contro il Licata. Si tratta di una gara secca: chi vince accede al secondo turno. Il derby agrigentino è fissato per le ore 15, allo stadio Esseneto di Agrigento.

Calciomercato Akragas: Tesserato il Giovane Cody Tana, Esterno Basso

Arriva dalla Pistoiese il nuovo calciatore ingaggiato dall’Akragas. La società biancazzurra ha tesserato il giovane Cody Tana, classe 2005, esterno basso sinistro. L’obiettivo del Direttore Sportivo Giuseppe Cammarata è quello di rinforzare il parco under a disposizione di mister Calogero Bonfatto per il prossimo campionato di Serie D. Tana è già a disposizione dello staff tecnico e nel pomeriggio ha firmato il contratto con l’Akragas. In questi giorni si è presentato ai tifosi:

“Sono pronto a dare tutto per questa maglia, l’obiettivo è fare più gol possibili: non vedo l’ora di scendere in campo”.

Simone Lo Faso: Nuovo Acquisto dell’Akragas

Simone Lo Faso, nuovo acquisto dell’Akragas, è carico per l’inizio della sua nuova avventura in biancazzurro. L’ex talento di Palermo e Fiorentina ha parlato ai microfoni del club. Il fantasista spiega perché ha scelto Agrigento e svela gli obiettivi per la nuova stagione.