Coppa Italia Promozione, l’Akragas pesca la Margheritese: andata il 5 novembre all’Esseneto, ritorno il 19 a Santa Margherita del Belice

La Virtus Akragas SLP conosce il suo avversario nei sedicesimi di finale di Coppa Italia di Promozione. Il sorteggio ha riservato ai biancazzurri la Margheritese, squadra compatta e in crescita, per un doppio confronto che promette equilibrio e intensità.

Il match di andata si giocherà martedì 5 novembre allo stadio Esseneto di Agrigento, mentre il ritorno è in programma martedì 19 novembre allo stadio comunale di Santa Margherita del Belice.

Per l’Akragas di Seby Catania si tratta di una sfida importante, da affrontare con la consueta mentalità vincente. Il tecnico biancazzurro ha commentato con la determinazione di sempre:

«Per noi un avversario vale l’altro. Sappiamo che vogliamo andare avanti e fare bene, perché la Coppa Italia è un obiettivo della società».

Dopo le prime convincenti prove in campionato, l’Akragas vuole dunque proseguire il proprio percorso anche in Coppa, confermando solidità, entusiasmo e fame di risultati.

Ulteriori dettagli sulla prevendita dei biglietti e sull’organizzazione del match saranno comunicati nei prossimi giorni dalla società.

