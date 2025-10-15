Giardina (Confcommercio Agrigento): “Solo i contratti rappresentativi garantiscono diritti e competitività”

AGRIGENTO – La contrattazione collettiva resta uno dei pilastri fondamentali del sistema delle relazioni industriali italiane, un presidio di legalità, equità e rappresentanza che tutela il lavoro, valorizza le competenze e sostiene la competitività delle imprese.

Lo sottolinea Antonio Giardina, direttore di Confcommercio Agrigento, che richiama l’attenzione su un tema oggi più che mai strategico per il futuro del Paese.

“I numeri parlano chiaro – afferma Giardina –: su oltre mille contratti collettivi depositati, appena 99 grandi accordi nazionali coprono il 97% dei lavoratori dipendenti, pari a più di 14 milioni di persone. È la prova che solo una contrattazione basata su una rappresentanza effettiva e verificabile può garantire tutele reali e stabilità al sistema economico-produttivo.”

Secondo il direttore di Confcommercio Agrigento, i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) non sono meri strumenti normativi, ma espressione di un equilibrio virtuoso tra interessi, diritti e responsabilità, frutto di relazioni sindacali mature e costruttive. “È indispensabile riaffermare – aggiunge – che solo i contratti sottoscritti da organizzazioni realmente rappresentative, fondate su un solido consenso di imprese e lavoratori, possono considerarsi pienamente legittimi e idonei a garantire condizioni di lavoro eque e sostenibili.”

Giardina mette in guardia anche dai “contratti pirata”, stipulati da soggetti privi di effettiva rappresentanza, che “compromettono la dignità del lavoro e alterano la concorrenza, generando dumping salariale e squilibri competitivi. Sono pratiche che minano la coesione sociale e la tenuta del sistema produttivo.”

La posizione di Confcommercio è netta: la validità di un contratto collettivo, anche ai fini del riconoscimento dei benefici di legge, dipende dalla legittimità delle parti stipulanti. Solo gli accordi firmati da organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative – come Confcommercio – possono offrire diritti certi ai lavoratori e sicurezza giuridica alle imprese.

Confcommercio Agrigento ribadisce così il proprio impegno per una contrattazione fondata su dialogo, legalità e sostenibilità, elementi indispensabili per lo sviluppo del territorio.

“Invitiamo tutte le imprese – conclude Giardina – a prestare la massima attenzione nella scelta del contratto da applicare, orientandosi esclusivamente verso quelli sottoscritti da organizzazioni dotate di comprovata rappresentatività nazionale. È una garanzia di serietà, certezza giuridica e competitività.”

Confcommercio Agrigento, punto di riferimento per le imprese del terziario, continua a offrire consulenza, assistenza contrattuale e supporto operativo, trasformando le sfide del presente in opportunità di crescita per il tessuto economico locale.

