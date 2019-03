COOPCULTURE – Il VIDEO invito per lo spettacolo Mediterraneo Mare che Unisce

Il 7 marzo tutti insieme, in occasione del 74esimo Festival del Mandorlo in Fiore giovani migranti minori non accompagnati insieme a loro coetanei del Liceo Leonardo presenteranno uno spettacolo sull’emigrazione con Marco Savatteri, regista della Casa del Musical di Agrigento che li ha preparati prendendo le mosse da “Camicette Bianche” suo storico musical, ispirato all’omonimo libro di Ester Rizzo, sui sogni e le aspettative dei migranti italiani ai primi del ‘900.

Giovedì 7 Marzo

Start to: 20:30

€ 3,00 (in beneficenza)