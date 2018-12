Convegno: Disabilità, Cronicità, Complessità svolto al Palazzo dei Normanni a Palermo

Il giorno 28 Novembre 2018 si è tenuto presso la Sala Mattarella del Palazzo dei Normanni a Palermo, organizzato dal Gruppo Regionale Sicilia della Società Italiana di Medicina Fisica e Riabilitativa (SIMFER) il Convegno “Disabilità, Cronicità, Complessità. Il SSR e la centralità della riabilitazione nella continuità assistenziale ospedale -territorio”.

Il Convegno, nato dalla necessità di sottolineare l’importanza della realizzazione delle reti riabilitative Ospedale – Territorio, ha visto un grande interesse e partecipazione degli Organi Governativi e specialisti della disciplina..

Il Convegno è stato aperto dall’On. Prof. Roberto Lagalla, Assessore dell’Istruzione e della Formazione Professionale ed ha visto gli interventi del Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana, On. Gianfranco Miccichè e dell’On. Giuseppe Milazzo, Presidente Gruppo Parlamentare Forza Italia e Componente della Commissione Salute, Servizi Sociali e Sanitari dell’ARS. Tutte le autorità di governo e politiche hanno plaudito l’ iniziativa congressuale manifestando un grande interesse per le tematiche poste all’ attenzione del governo regionale e si sono dichiarati disponibili a sostenere le proposte della SIMFER volte ad un continuo miglioramento dell’assistenza sanitaria in riabilitazione e cure intermedie.

I lavori, moderati dalla Prof.ssa Giulia Letizia Mauro, Ordinario di Medicina Fisica Riabilitativa dell’Università di Palermo, dalla Dott.ssa Lucia Giovannelli, UOS Risk Management e Qualità della Direzione Generale dell’AOU Policlinico di Palermo e Consulente dell’Assessorato regionale alla Sanità e il Prof. Pietro Marano, Direttore del Raggruppamento di Riabilitazione Casa di cura Madonna del Rosario di Catania e Revisore dei Conti della SIMFER, hanno visto il susseguirsi delle relazioni del Dott. Alfredo Zambuto compnente del consiglio di presidenza della SIMFER, del Dott. Salvatore Calvaruso e Dott. Vincenzo Bombace nella qualitaà di Segretario Nazionale e Regionale del Sindacato dei Fisiatri, della Dott.ssa Valeria Coco Segretario Regionale SIMFER, del Prof. Michele Vecchio Prof. Associato di Medicina Fisica e riabilitativa della Università degli studi di Catania ,e del Dott. Franco Cirillo Presidente della “ Euro mediterranean Rehabilitation Summer School”, che hanno illustrato lo stato dell’arte della Riabilitazione nella nostra Regione, i bisogni assistenziali/riabilitativi dei pazienti disabili complessi, e rilanciato proposte volte al miglioramento del modello organizzativo/assistenziale con un approccio bio-psico-sociale, che pone al centro del sistema la persona disabile, il percorso riabilitativo unico in continuità ospedale-territorio, e l’offerta socio-sanitaria e il reinserimento sia sociale e lavorativo.

La Tavola rotonda, al termine del Convegno, moderata anche dalla Dott.ssa Sara Lanza, Direttore dell’UOC Vittoria-Comiso (RG) e dalla Dott.ssa Maria Cianciolo, Consulente dell’Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, ha visto la partecipazione dell’Avv. Ferdinando Croce, Capo della Segreteria tecnica dell’Assessore alla Salute Avv. Razza , ha affrontato il tema della integrazione sociale, della formazione e dello inserimento lavorativo, seguito da numerosi interventi da parte delle Associazioni di categoria quali: AIRS, AIOP, da rappresentanti delle strutture ambulatoriali ex art. 25, e delle associazioni di pazienti e delle famiglie, che hanno evidenziato e approfondito quanto è stato già fatto e quanto ancora si deve fare in quest’ambito.

Acireale, 30 Novembre 2018