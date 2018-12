Artigiano in Fiera 2018 : al villaggio mondiale dell’artigianato presenti alcune aziende Agrigentine

Dal’1 al 9 Dicembre torna l’appuntamento con l’Artigiano in Fiera 2018, il grande evento che porta a Milano il meglio dell’artigianato. E’ l’occasione imperdibile di acquistare, vedere e toccare prodotti artigianali provenienti da tutto il mondo, autentici, originali e di primissima qualità, introvabili altrove. Nove giorni di evento per un totale di oltre 3 mila stand espositivi, 150 mila tipologie di prodotto provenienti da 100 paesi e rappresentate su una superficie espositiva di 340 mila metri quadrati; e inoltre 41 ristoranti tipici e 21 piazze del gusto.

In un clima di festa migliaia di artigiani metteranno in mostra il frutto del loro lavoro e quest’anno, grazie alla collaborazione dell’ Amministrazione Regionale, la CCIAA di Agrigento e la società Meridiana srl, saranno presenti alcune tra le eccellenti realtà Agrigentine inserite nel progetto di realizzazione di iniziative di sostegno e sviluppo dei sistemi produttivi regionali per l’anno 2018 per promuovere l’ampliamento e il rafforzamento dei processi di internazionalizzazione delle PMI siciliane

“ I nostri prodotti escludono qualsiasi forma di adulterazione e, oltre a richiamare valori e tradizioni della nostra terra, sono realizzati nel rispetto dei processi naturali e dell’ambiente. Caratteristiche, queste, che già di per sé garantiscono prodotti salutari senza rinunciare al gusto. La produzione biologica, è sempre frutto di una grande cura manuale, dall’ origine fino alla confezione del prodotto. Giusto per fare un esempio, l’olio dell’azienda che rappresento è ottenuto con processo di spremitura a freddo che consente di mantenere inalterate le caratteristiche nutrizionali e fisiche, conservando intatte le proprietà e potenziando i benefici che ne derivano una volta consumato. Una scelta in grado di preservare l’essenza di un frutto e che permette di produrre un alimento di qualità attraverso fasi produttive che hanno come finalità quella di esaltare le virtù dell’olio extravergine di oliva. Tutto ciò è motivo di grande orgoglio e non c’è migliore occasione di questa Fiera per farci conoscere in tutto il mondo”.

Così si esprime, Leonardo Aucello, rappresentante dell’Oleificio Sant’Angelo di Realmonte che sarà presente in fiera allo Stand E226 all’interno del Padiglio.