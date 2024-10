Si è svolto nella Cattedrale di Agrigento Domenica 20 Ottobre 2024 il Convegno Diocesano del Rinnovamento nello Spirito dell’Arcidiocesi di Agrigento. L’intera giornata è stata incentrata sull’amore di Dio e sull’importanza della riconciliazione, sapere che Dio è sempre pronto ad accogliere a braccia aperte. L’incontro è iniziato con l’accoglienza e la preghiera comunitaria carismatica, successivamente l’ascolto della parola spezzata dal Vicario Generale della Diocesi di Agrigento Don Giuseppe Cumbo tratta da Lc 15,18 “Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te”. Il sacerdote ha parlato della crisi del sacramento della riconciliazione e ha toccato dei punti molto importanti che riguardano la comunità cristiana, come ad esempio la non capacità di aprirsi davanti un sacerdote non capendo che dietro quel ministro c’è Dio che assolve, anche la mancanza di sacerdoti disponibili a confessare è un problema non indifferente, il Vicario spiegava inoltre che abbiamo bisogno dell’abbraccio di Dio e dobbiamo accostarci a lui senza nasconderci; come ci insegna il Salmo 32 esistono tre fasi: la fase del passato chiuso in se stesso e non confessato, l’esperienza presente “mi confesso” e la fase successiva della gioia e dell’apertura verso Dio e il prossimo, quindi alla base di tutto ci vuole una sincerità assoluta davanti a Dio in modo da poter essere coperti dal manto della sua misericordia.

L’incontro si è concluso con la Santa Messa presieduta da Don Leo Argento e i saluti finali da parte della Coordinatrice Diocesana Marianna Gueli.

