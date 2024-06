Sono quattro, nei due giorni dell’evento, le sessioni su cui relatori di fama nazionale si confronteranno.

E’ giunto alla sesta edizione, ed ormai ha assunto una rilevanza nazionale, il Convegno agrigentino sulle Malattie Endrocrine.

Il 7 e l’8 giugno, al Grand Hotel Mosè di Agrigento, si riuniranno i massimi esperti nazionali per confrontarsi su “Endrocrinopatie: aspetti fisiopatologici, clinici e terapia”.

Responsabili scientifici del congresso sono i medici specialisti Leonardo Russo, Giovanni Galluzzo e Filippo Montalto.

Presenti le massime autorità delle Società Italiane di Diabetologia ed Endocrinologia: il Presidente nazionale della SID professoressa Raffaella Buzzetti, i consiglieri nazionali di AME ed AMD Vincenzo De Geronimo e Salvatore Corrao, il presidente nazionale SIMDO Vincenzo Provenzano, i presidenti e direttivi regionali delle principali società che si occupano di metabolismo ed endocrinopatie.

La prima riguarda la Diabetologia, dove verranno trattate tutte le novità delle terapie mediche attuali e di quelle a breve saranno disponibili e verranno successivamente approfonditi gli aspetti riguardanti l’uso della tecnologia nel diabete. Vi sarà uno spazio dedicato alle correlazioni medico/legali e giuridiche legate all’attività medica in area endocrinologica, dove interverranno il professore ordinario in Medicina legale Cristoforo Pomara e il Procuratore Francesco Scavone.

La seconda sessione riguarda l’Obesità, fenomeno ormai in incremento esponenziale, con gli esperti che discuteranno sui moderni approcci nutrizionali, sulle nuove terapie mediche e sugli aspetti chirurgici.

Due sessioni anche nel secondo giorno di lavori: quella sulle Endrocrinopatie, con gli interferenti endocrini illustrati dal professore Francesco Frasca dell’Ateneo di Catania e con un approfondimento sulle malattie della tiroide, del metabolismo calcio/fosforo, e su aspetti riguardanti le malattie del surrene, trattate da esperti in campo italiano ed internazionale. Ed infine la quarta sessione: le Patologie Andrologiche, che saranno trattate e approfondite dal Gruppo Universitario Catanese diretto dal professore Sandro La Vignera e dall’ordinario professore Aldo Calogero, luminari che hanno portato l’area endocrinologica universitaria catanese ai primi posti a livello nazionale.

L’evento è rivolto a medici di tutte le discipline, ma anche a farmacisti, biologi, infermieri e dietisti.

Ai partecipanti saranno assegnati 9,1 crediti E.C.M.