Questa mattina si è tenuta una conferenza stampa presso lo stadio Esseneto, con un focus sull’impianto di illuminazione dello stadio. La conferenza ha visto la partecipazione di figure chiave, tra cui i dirigenti dell’Akragas, l’onorevole Lillo Pisano, la deputata regionale Giusy Savarino, il sindaco Francesco Miccichè e gli assessori comunali Costantino Ciulla e Gerlando Piparo.

Durante l’evento, sono stati discussi i dettagli del progetto di illuminazione, che rappresenta un passo significativo per lo stadio e la squadra. Il finanziamento ottenuto dal governo nazionale per l’illuminazione dello stadio Esseneto è stato un argomento centrale, con un ringraziamento speciale per l’impegno e il lavoro svolto dai presenti, che hanno reso possibile questo traguardo.

Il progetto di illuminazione, che prevede una spesa di €1.033.300, è stato inserito tra i finanziamenti dei Fondi di Sviluppo e Coesione. Questo miglioramento infrastrutturale è atteso da tempo e si prevede che avrà un impatto positivo non solo sulle partite serali, ma anche sull’intera comunità, offrendo nuove opportunità per eventi e attività. Per ulteriori dettagli sulla conferenza e sul progetto di illuminazione, è possibile consultare il video della conferenza stampa disponibile online.