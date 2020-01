Contromano sulla statale 640, automobilista causa incidente

Momenti di paura per un’auto contromano sul raddoppio stradale della statale 640, Agrigento-Caltanissetta. Una scena vista e rivista più volte sullo stesso tracciato.



Quasi sicuramente a causa di un momento di confusione, e senza rendersi conto, le auto si ritrovano a percorrere contromano l’arteria. Come è successo l’altro giorno. Un’utilitaria, poco dopo Canicattì, in direzione Caltanissetta, ha imboccato l’arteria in senso contrario, e poco più tardi, il conducente forse perché si è accorto di aver sbagliato, ha fatto un’inversione di marcia.

Da li a poco si è scontrato con un altro veicolo, un furgone, che proveniva dalla direzione corretta. Per fortuna i due uomini alla guida, uno di Canicattì, l’altro di Bompensiere, hanno riportato lievi ferite. Sul posto le ambulanze e gli agenti della polizia Stradale di Agrigento, che si sono occupati dei rilievi.

All’automobilista, che ha causato il sinistro, è stata elevata una maxi multa, e gli è stata ritirata la patente.