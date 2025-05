Controlli straordinari nel centro di Agrigento: in campo oltre 30 carabinieri e unità cinofile

AGRIGENTO – Oltre trenta militari impiegati, più di 160 persone identificate e circa 50 veicoli controllati. È il bilancio di un servizio straordinario di controllo del territorio condotto dai carabinieri della Compagnia di Agrigento, con il supporto delle unità cinofile specializzate del Nucleo di Palermo, nelle aree a maggiore frequentazione del centro cittadino.

L’operazione ha interessato in particolare le zone di piazza Ravanusella, via Atenea, piazzale Aldo Moro e piazzale Rosselli, dove sono state effettuate bonifiche di aree verdi, spazi pubblici e persino abitazioni abbandonate. L’obiettivo era quello di individuare eventuali armi e sostanze stupefacenti, ma anche di contrastare episodi di microcriminalità, spaccio e altri comportamenti contrari all’ordine e alla sicurezza pubblica.

Numerose le perquisizioni personali e veicolari eseguite, nell’ambito di un’attività strutturata per garantire una presenza visibile, capillare e deterrente sul territorio urbano. I militari hanno operato anche lungo le arterie stradali principali, per vigilare sul rispetto del Codice della Strada, con particolare attenzione alla guida in stato di ebbrezza e all’uso regolare dei veicoli. Non sono mancati i controlli agli esercizi pubblici, per verificare la corretta somministrazione di alcolici e la regolarità delle autorizzazioni amministrative.

“Iniziative come questa – si legge in una nota diffusa dal Comando provinciale dei Carabinieri – rientrano in una più ampia strategia di controllo straordinario del territorio. L’obiettivo è rafforzare la percezione di sicurezza tra i cittadini, assicurare un’efficace azione di prevenzione anche grazie all’impiego di risorse specialistiche come le unità cinofile, e garantire una presenza costante delle forze dell’ordine nei luoghi maggiormente frequentati”.

Un’operazione che conferma l’impegno quotidiano dell’Arma nel presidiare il territorio, prevenire i reati e tutelare la sicurezza pubblica attraverso controlli mirati e visibili.

