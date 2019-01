Attenti allo street car, pioggia di multe e sequestri nella città dei templi

La lotta agli illeciti stradali ancora più dura con lo street car per la Polizia Municipale di Agrigento.

Durante l’uscita programmata con lo street control il bilancio è di sequestrato 7 autovetture per assicurazione scaduta, a Villaseta e Monserrato, in via Mongitore, via De Cosmi e via Favignana. Nelle ultime 3 uscite sequestrato 9 autovetture per assicurazione scaduta, sanzionato 10 autovetture per revisione scaduta ed elevato 250 verbali per auto in sosta in doppia fila, in divieto, su marciapiedi etc.