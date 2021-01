Controlli anticovid e non solo: 5 multati e 2 denunciati

Cinque persone multate 400 euro a testa, per violazioni delle regole anti-covid, e due denunciati per possesso di armi bianche. Sono i risultati conseguiti nel corso della serata, e nottata, di sabato scorso, dai carabinieri del Comando provinciale di Agrigento, che hanno svolto una capillare attività di controllo, soprattutto in chiave preventiva.

Nonostante la zona rossa, cinque soggetti sono stati sanzionati per assembramento, e perché sorpresi in giro senza un valido motivo, nel centro di Raffadali.

Durante i controlli i militari dell’Arma, hanno denunciato a piede libero, alla Procura della Repubblica, un 58enne di Agrigento, e un 21enne di Porto Empedocle, con l’accusa di porto abusivo di armi o strumenti atti ad offendere. Il primo è stato fermato e controllato, mentre si trovava in giro al Villaggio Mosè. Il ventunenne in una strada empedoclina. Entrambi trovati in possesso di un coltello a serramanico di genere vietato.