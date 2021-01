Crolla un pezzo di capitello, nessun ferito e area transennata

Un porzione in tufo, si è schiantato al suolo sulla piazza, all’improvviso dalla facciata centrale della chiesa “San Pietro”, nell’omonima piazza, lungo la via Pirandello, ad Agrigento. È successo sabato pomeriggio. Per fortuna in quei momenti nella piazzetta, non c’erano persone.

Scattato l’allarme sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento, che con il cestello hanno provveduto alla verifica statica del capitello e delle altre strutture della facciata. Ancora da chiarire le cause del distacco.

Intervenuti i tecnici dell’Utc di Palazzo di Città, e gli agenti della polizia Municipale. Concluso un sopralluogo, gli operai comunali hanno transennato l’area interessata, in attese delle verifiche del caso.

Da evidenziare come, da anni, la Chiesa non è più adibita al culto, ma utilizzata come contenitore per eventi culturali.