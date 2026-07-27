L’avvocato Alessandro Delle Donne è il nuovo commissario dell’Azienda sanitaria provinciale di Agrigento. A nominarlo l’assessore regionale alla Salute, Marcello Caruso. Il manager, originario di Pescara, si insedierà il prossimo 10 agosto. Delle Donne vanta una lunga esperienza nel settore sanitario. Attualmente è commissario straordinario dell’Irccs “Giovanni Paolo II” di Bari, struttura della quale è stato anche direttore generale.

In passato ha ricoperto gli incarichi di commissario straordinario e direttore generale dell’Azienda sanitaria locale di Barletta. Prende il posto del direttore generale Giuseppe Capodieci le cui dimissioni erano arrivate dopo il suo coinvolgimento nell’inchiesta giudiziaria denominata “Corte dei miracoli” che ha portato all’applicazione di una misura interdittiva nei suoi confronti e agli arresti domiciliari, poi revocati, del deputato regionale Riccardo Gallo.

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