Tolleranza zero ad Agrigento sul fronte del rispetto delle regole e del contrasto all’abusivismo commerciale. Nelle ultime due settimane, gli agenti della Polizia Locale hanno continuato a monitorare il territorio, passando al setaccio attività di ristorazione e negozi sia in centro che in periferia, e riscontrando pesanti irregolarità.

Nel mirino dei vigili urbani sono finiti innanzitutto due ristoranti. Per il primo, situato nella centralissima via Atenea e ispezionato insieme ai poliziotti della Questura nella sera di sabato scorso, è scattata una multa di 2.000 euro per mancanza di autorizzazioni obbligatorie e violazioni riconducibili alla musica.

Bilancio ben più grave in periferia, dove un secondo ristorante è stato sanzionato per circa 6.000 euro: gli agenti vi hanno accertato la presenza di un lavoratore in nero, carenze igienico-sanitarie e alcune opere edilizie abusive. Le verifiche si sono poi estese alle concessioni pubbliche, con un monitoraggio a tappeto sulla documentazione burocratica di tutti gli immobili comunali affittati ai commercianti, in particolare nel centro storico.

Infine, i controlli hanno colpito l’occupazione illecita di suolo pubblico: una tabaccheria è stata sanzionata con 300 euro per una tabella pubblicitaria non autorizzata, mentre un’altra attività cittadina ha subìto una multa di 1.200 euro per altre violazioni amministrative sulla merce esposta.

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