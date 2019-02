Contro il maltrattamento degli animali: Anonymous a Porta di Ponte

Contro la mattanza di suini: manifestazione a Porta di Ponte.

In contemporanea ad Agrigento dove arriva per la prima volta, Roma, Venezia, Firenze, Como, Mantova, Vicenza e Cuneo si è tenuta la manifestazione “Il Cubo della Verità” organizzata da Anonymous for the Voiceless (Anonimi per chi non ha voce). In questo caso, gli animali. Dalle 17 alle 20, a Porta di Ponte nella città dei templi, gli attivisti dell’organizzazione mondiale specializzati in diritti degli animali e attivismo stradale presente in oltre 800 città, mostrerà riprese di pratiche locali e standard inerenti allo sfruttamento animale che vengono abitualmente omesse, come si legge nella nota dell’organizzazione, intenzionalmente.

L’organizzazione fornirà al pubblico tutte le risorse video e letterarie, le informazioni necessarie ed il supporto pratico

per passare ad uno stile di vita cruelty free (o senza crudeltà).

Ma cosa è il Cubo della verità? “I volontari, vestiti di nero e indossanti la maschera di Guy Fawkes – spiega l’organizzazione internazionale – formeranno un cubo umano posizionandosi spalla contro spalla e, reggendo un dispositivo video, mostreranno riprese inerenti allo sfruttamento animale collegato agli allevamenti intensivi, all’industria casearia, alla pesca e in generale alle condizioni in cui sono costretti a vivere gli animali sulla terra”. Fuori dal Cubo, invece, altri volontari provvederanno a dare spiegazioni delle immagini proiettate, nel caso in cui fosse necessario o magari richiesto dal pubblico.

Anonymous for the Voiceless è un’organizzazione che si definisce “intersezionalista, antispecista, apolitica, antirazzista, antiomofoba, areligiosa, non violenta, inclusiva e senza fini di lucro”.

È attiva in tutto il mondo con la sua rete di volontari che si adoperano in maniera pacifica per i diritti di tutti gli animali del pianeta, compresi gli esseri umani, oltre che in difesa della salute e dell’ambiente.