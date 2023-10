E’ stato presentato, questa mattina, presso il Palazzo della Prefettura di Agrigento, il progetto “Io non ci casco”, finanziato dal Fondo Unico di Giustizia del Ministero dell’Interno e realizzato dall’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Agrigento. Si tratta di una campagna di prevenzione e contrasto alle truffe agli anziani. Presenti il prefetto Filippo Romano, il sindaco Franco Miccichè, l’assessore comunale alle politiche sociali Marco Vullo e la coordinatrice del progetto.

“Siamo di fronte ad un fenomeno sempre più diffuso che vede purtroppo le fasce più deboli della popolazione finire nel mirino di malintenzionati e truffatori – afferma l’assessore Marco Vullo – una dilagante piaga che va affrontata anche e soprattutto nell’ottica della prevenzione, la cui attività non può prescindere da una sinergica azione di rete, fra istituzioni e forze sociali, militari ed ecclesiali, che possa mettere al riparo le persone potenzialmente a maggiore rischio”.

“Attraverso questa iniziativa – continua Vullo – per la quale ringrazio in modo particolare il prefetto Romano, e il personale dell’Ufficio provinciale del Governo per l’impegno profuso, vogliamo potenziare l’informazione e fornire un aiuto serio e concreto per rendere più sicura la quotidianità ai nostri anziani”. Nel corso dell’incontro, tra gli altri, sono intervenuti il questore, Emanuele Ricifari, i comandanti provinciali dei carabinieri e della guardia di finanza, Nicola De Tullio e Edoardo Moro e l’ispettore della sezione operativa per la sicurezza cibernetica della polizia postale, Fabio Condello.