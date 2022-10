Continua l’impegno nel sociale e nello sport per il gruppo Seap (VIDEO)

La Seap-Sigel Marsala Volley è stata ospite dell’industriale Sergio Vella, Amministratore Unico del Gruppo Seap. La squadra è stata presentata agli organi di informazione, insieme al suo nuovo Main sponsor Seap. Continua dunque l’impegno nel sociale e nello sport da parte del gruppo Seap che adesso si estende oltre i confini provinciali. La scorsa stagione, la Seap è stata protagonista insieme alla Pallavolo Aragona, raggiungendo l’ambita salvezza in A2. L’avventura dell’Aragona nei campionati che contano non ha avuto poi un seguito a causa della mancanza di un palasport. Nel programma della presentazione del Marsala Volley, è previsto anche un test-match al Pala “Nicosia” di Agrigento, dove questo sabato le ragazze della Seap-Sigel allenate dal pluricampione Marco Bracci, che nel palazzetto di Agrigento ha giocato la sua prima trasferta da giocatore di serie A1 della Maxi Cono Parma, saranno impegnate contro la Desi Shipping Akademia Sant’Anna di Messina, vera matricola della serie A2 Lega Volley Femminile. L’allenamento congiunto sarà l’occasione per verificare il primo mese di preparazione. Un allenamento che servirà a Serena Moneta, volto noto ad Agrigento per essere stata la capitano dell’Aragona, ed alle altre atlete di conoscersi meglio e a misurare l’affiatamento sul campo in vista della prima partita di campionato del 30 ottobre nel derby a Messina. L’evento sportivo di sabato sarà trasmesso in diretta sulla pagina social Facebook di Marsala Volley. GUARDA IL VIDEO >>>