Primi laureati in economia al Polo universitario di Agrigento

Prime Lauree del Corso di Laurea triennale in Economia e Amministrazione Aziendale del Polo territoriale universitario di Agrigento. La cerimonia di Proclamazione si terrà Lunedì 10 ottobre, alle ore 10,30, presso l’Aula Magna di Villa Genuardi in via Ugo La Malfa. Il Corso di Laurea triennale in Economia e Amministrazione Aziendale è stato attivato per la prima volta presso il Polo territoriale universitario di Agrigento – Università degli Studi di Palermo tre anni fa. Interverranno il Presidente del Polo prof. Giovanni Francesco Tuzzolino, il Cordinatore del Corso di Studi di Economia in qualità di Presidente della Commissione di Laurea prof. Enzo Scannella, il prof. Paolo di Betta, il prof. Giacomo Minio e il professore Pierluigi Mazzamuto in qualità di componenti.

Saranno presenti il Sindaco del Comune di Agrigento dott. Francesco Miccichè, il Presidente di Empedocle Consorzio universitario di Agrigento dott. Antonino Mangiacavallo e il Presidente dell’Ordine dei Commercialisti ed esperti contabili dott. Calogero Dulcimascolo.