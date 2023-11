Non si rassegna alla fine della relazione e continua a perseguitare l’ex compagna. Un 34enne di Favara è finito sotto inchiesta per stalking e il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento, gli ha applicato il divieto di avvicinamento alla donna. Nei prossimi giorni si terrà l’interrogatorio di garanzia nel quale l’indagato, assistito dal suo difensore, l’avvocato Sergio Baldacchino, potrà fornire la sua versione dei fatti. Lo stesso legale ha annunciato che il provvedimento sarà impugnato al Tribunale del Riesame.