Fortitudo Agrigento e Alberto Conti si salutano: esercitata la clausola d’uscita per la Serie A2

Si chiude dopo una sola stagione, ma intensa e ricca di soddisfazioni, il rapporto tra la Fortitudo Agrigento e Alberto Conti, uno dei protagonisti assoluti dell’ultima annata biancazzurra.

La società del presidente Moncada ha infatti comunicato che il giocatore ha esercitato l’opzione di uscita prevista dal contratto in caso di partecipazione al campionato di Serie A2, scegliendo così di intraprendere una nuova esperienza professionale.

Conti è stato tra gli elementi più importanti della stagione della Fortitudo, distinguendosi per rendimento, continuità e leadership, contribuendo in maniera significativa al percorso della squadra guidata da coach Devis Cagnardi. Le sue prestazioni lo hanno reso uno dei punti di riferimento del roster e uno dei giocatori più apprezzati dai tifosi del PalaMoncada.

Nel comunicato ufficiale, la società ha voluto ringraziarlo per «l’impegno, la professionalità e il contributo dato durante il percorso condiviso», formulando al giocatore i migliori auguri per il prosieguo della carriera sportiva e per le future sfide professionali e personali.

La separazione era una possibilità prevista dagli accordi contrattuali e arriva al termine di una stagione che ha visto Conti lasciare un segno importante nella crescita e nei risultati della squadra agrigentina.

Un addio che lascia inevitabilmente un po’ di amarezza tra i tifosi della Fortitudo Agrigento. Alberto Conti, tra i grandi protagonisti della stagione biancazzurra, ha scelto di esercitare la clausola d’uscita prevista dal contratto per affrontare una nuova avventura in Serie A2, salutando così il PalaMoncada dopo un campionato vissuto da assoluto trascinatore.

La guardia classe 1998 ha chiuso la stagione con numeri importanti: 22,3 punti di media a partita, accompagnati da 3,7 rimbalzi e 2,7 assist, confermandosi uno dei migliori realizzatori dell’intero campionato e uno dei riferimenti offensivi della squadra agrigentina.

Numeri che raccontano solo in parte il peso avuto da Conti nell’annata della Fortitudo. Leadership, personalità, capacità di accendersi nei momenti decisivi e un rapporto speciale con il pubblico del PalaMoncada, che lo ha adottato sin da subito trasformandolo in uno dei beniamini della stagione.

La scelta di lasciare Agrigento arriva dopo un campionato da protagonista e rappresenta la volontà del giocatore di misurarsi nuovamente con una categoria superiore, in una piazza che possa offrirgli l’opportunità di consolidare il proprio percorso in Serie A2 e continuare il suo percorso di crescita professionale.

La società ha preso atto della decisione, ringraziando il giocatore per l’impegno, la professionalità e il contributo dato durante il percorso condiviso. Un saluto che sa di arrivederci per un atleta che, nel giro di pochi mesi, è riuscito a lasciare un segno importante nella stagione della Fortitudo e nel cuore dei tifosi agrigentini.

Adesso per la Fortitudo si apre una nuova fase di costruzione del roster in vista della prossima stagione, mentre Alberto Conti è pronto a misurarsi con una nuova avventura cestistica.

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