Contagiato dal Covid a pochi giorni dalla nascita, Francesco è guarito

Francesco ha sconfitto il Covid. È il neonato nato lo scorso 18 febbraio ed è risultato positivo insieme ai genitori e ai nonni tutti adesso guariti. L’annuncio è stato dato dal sindaco , Ida Carmina: “Francesco , simbolo di speranza per tutta la città- scrive il primo cittadino. Penso che sia uno dei più piccoli contagiati di tutta la Sicilia. Il nostro piccolo guerriero c’è l’ ha fatta.Ed io a nome di tutta la città gioisco della sua forza. Un pensiero speciale alla mia carissima Viviana Pisciotto , oggi mamma coraggio , ieri mia alunna , che nonostante le grandi difficoltà , i naturali momenti di scoramento , ha saputo portare avanti la battaglia contro il Covid con coraggio e determinazione. Sono orgogliosa di lei , come insegnante , come donna e come sindaco . Un bellissimo esempio di donna empedoclina”.