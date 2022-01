Contagi Covid,il consigliere comunale “spiega” l’inter per i positivi

È un momento delicato, siamo al picco dei contagi, le norme cambiano velocemente. Tutti dobbiamo fare la nostra parte, avere fiducia e collaborare. Il consigliere comunale di Agrigento, Roberta Zicari, si associa agli appelli alla prudenza, lanciati in questi giorni da diversi medici e ricorda che dal 6 Gennaio chi risulta positivo ad un tampone rapido, deve subito isolarsi e darne comunicazione all’Asp. “Dopo 10 giorni di isolamento – spiega il consigliere- dovranno sottoporsi ad un tampone di fine isolamento. Per questo motivo verranno contattati dall’Asp e/o dalle strutture che hanno effettuato il tampone risultato positivo (non servono i tamponi rapidi somministrati in casa).

Una ulteriore raccomandazione, soprattutto per chi venisse liberato con un tampone rapido dopo 10 giorni, di non abbassare la guardia. Portare sempre la mascherina ffp2 ed evitare i luoghi affollati. Soprattutto i primi giorni dopo la liberazione.

Concludo dicendo che su disposizione regionale è stato predisposto un open day vaccinale per gli studenti. Pertanto i ragazzi dai 12 anni in su possono recarsi all’Hub del Villaggio Mosè (Agrigento) anche senza prenotazione per la vaccinazione. Invece i più piccoli, dai 5 agli 11 anni possono ricevere la somministrazione presso il presidio ospedaliero San Giovanni di Dio, sempre senza prenotazione, inoltre il drive in è stato spostato nella zona industriale, in piazza Trinacria (non più all’ospedale vecchio).”