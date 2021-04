Consulta del turismo, associazioni chiedono una seduta e affermano: “Dobbiamo essere preparati”

Le associazioni TTT, Tante case Tante idee ed Immagina chiedono all’amministrazione comunale e agli altri operatori che fanno parte della consulta sul turismo di Agrigento di riunirsi in seduta per calendarizzare regolari appuntamenti e rendersi operativi per ogni fine concernente il settore turistico. “Dopo un confronto sul futuro speriamo imminente della stagione turistica anche se parziale – dicono le tre associazioni- dovrà comunque essere affrontata al meglio. Alle prossime riaperture precederanno protocolli di sicurezza ai quali dobbiamo essere preparati, nuove idee e possibili soluzioni potrebbero nascere con una giusta sinergia. Ci auguriamo che l’ invito venga colto con interesse”.