Akragas: un altro Under alla corte di mister Di Gaetano, tesserato il terzino Alessio Maniscalco

La Società Akragas 2018 ha messo a disposizione di mister Francesco Di Gaetano un altro fuoriquota di spessore. Si tratta del classe 2002 Alessio Maniscalco, difensore, ex Sciacca del campionato di Eccellenza. Il giovane calciatore, di cui si dice un gran bene, si è messo subito a disposizione ed ha partecipato alla seduta di allenamento allo stadio Esseneto di Agrigento. Il saccense Maniscalco (nella foto con il Direttore generale Cristian Licata e il Direttore sportivo Ernesto Russello) è il nono acquisto dell’Akragas dall’inizio dell’anno, che va a rafforzare ulteriormente l’organico a disposizione dell’allenatore Di Gaetano in vista dell’inizio del nuovo campionato di Eccellenza. Nelle scorse settimane sono approdati in maglia biancoazzurra: Gioacchino Giardina, Patrick Candela, Fernando Spinelli, Giovanni Fricano, Giuseppe Di Salvo, Eugenio Giarratana, Romito Budales e Bernardo Baio.