AGRIGENTO – Si riunisce oggi, alle 17.30, il Consiglio comunale di Agrigento per completare l’insediamento della nuova consiliatura e procedere all’elezione del presidente del Consiglio comunale e dei due vicepresidenti, dopo il rinvio deciso nella seduta inaugurale della scorsa settimana.

La seduta prevede, tra gli altri punti all’ordine del giorno, l’elezione del presidente dell’Aula, dei vicepresidenti, la nomina della Commissione elettorale comunale, il giuramento del sindaco Michele Sodano e le comunicazioni del primo cittadino.

In vista della seduta, arriva la presa di posizione dei cinque consiglieri del cosiddetto campo largo – Giampiero Carta, Giovanni Crosta, Elvira Mangione, Maria Miccichè e Sandro Fanara – che annunciano la convergenza sul nome di Giampiero Carta per la carica di vicepresidente del Consiglio comunale.

«Oggi il Consiglio comunale sarà chiamato a eleggere il proprio presidente. Ci auguriamo che il centrodestra abbia individuato una figura di garanzia, capace di rappresentare l’intero Consiglio comunale e di assicurare equilibrio, imparzialità e rispetto delle prerogative di tutti i consiglieri», si legge nella nota.

I consiglieri sottolineano di avere mantenuto una posizione unitaria fin dall’inizio della nuova consiliatura.

«Da parte nostra, come cinque consiglieri di minoranza, abbiamo dimostrato fin dall’inizio senso di responsabilità e unità, confermando la convergenza già maturata nei giorni scorsi sul nome del consigliere Giampiero Carta per la vicepresidenza del Consiglio, ruolo che per prassi istituzionale e rispetto delle dinamiche democratiche spetta alla minoranza in Consiglio».

Infine, l’appello rivolto a tutte le forze politiche affinché prevalga il dialogo.

«Rivolgiamo un appello a tutte le forze politiche affinché prevalgano maturità, senso delle istituzioni e responsabilità. Agrigento necessita di una nuova grande fase di dialogo e di costruzione, mettendo da parte divisioni e contrapposizioni, per creare le condizioni di un confronto politico serio e nell’interesse esclusivo della città e dei suoi cittadini».

L’attenzione resta ora concentrata soprattutto sulla scelta del presidente del Consiglio comunale. Dopo giorni di trattative all’interno del centrodestra, l’Aula è chiamata a individuare la figura che guiderà i lavori consiliari per l’intera legislatura. L’esito del voto consentirà anche di misurare gli equilibri politici emersi dopo le elezioni amministrative e il grado di compattezza delle diverse coalizioni.

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