Immediata risposta della Questura di Agrigento sulla violenta rissa scoppiata nella notte dell’11 aprile scorso nei luoghi della movida di Sciacca, precisamente nei pressi di via Licata. Il questore Tommaso Palumbo ha emesso quattro provvedimenti di divieto di accesso alle aree urbane (Dacur), il cosiddetto Daspo Willy, nei confronti di altrettanti giovani ritenuti coinvolti nell’episodio. Le indagini svolte dai militari della locale Stazione carabinieri, anche attraverso l’analisi delle immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza presenti nell’area interessata, hanno consentito di ricostruire le concitate fasi dell’episodio, che ha visto contrapporsi due distinte fazioni, affrontatesi con pugni e calci in una zona particolarmente frequentata da giovani e avventori.

Secondo quanto accertato, la violenta colluttazione, presumibilmente originata da futili motivi, coinvolgeva inizialmente tre soggetti, per poi estendersi con l’intervento di un quarto giovane in supporto di uno dei contendenti. I partecipanti si colpivano reciprocamente, dimostrando totale incuranza per la presenza di numerose persone che, in quel momento, affollavano l’area esterna dei locali della zona. Nella medesima nottata, a distanza di poche ore dai fatti, veniva inoltre incendiata dolosamente l’autovettura di uno dei soggetti coinvolti nella rissa, circostanza che ha ulteriormente evidenziato il clima di tensione generatosi a seguito dell’episodio.

Le risultanze investigative acquisite dall’Arma dei carabinieri, successivamente valutate e istruite dal personale della Sezione Misure di Prevenzione della Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Agrigento, hanno consentito l’adozione dei provvedimenti di prevenzione nei confronti dei quattro giovani coinvolti. In particolare, ai destinatari è stato vietato l’accesso e lo stazionamento nell’area interessata dagli eventi e nelle sue immediate adiacenze, dalle ore 18 alle ore 6 del giorno successivo, per periodi compresi tra uno e due anni.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp