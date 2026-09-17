Dopo l’uscita di Giovanni Crosta e l’ingresso di Irene Fucà, si ridisegna la composizione dei gruppi che fanno riferimento alla coalizione del sindaco Michele Sodano. Il Pd resta con Sandro Fanara e Giampiero Carta, mentre Fucà costituisce il gruppo di Alleanza Verdi Sinistra.

AGRIGENTO – Cambia la geografia politica del Consiglio comunale nell’area che sostiene il sindaco Michele Sodano. A poco più di tre mesi dalle elezioni, la composizione dei gruppi non coincide più con quella uscita dalle urne.

Alle amministrative, Controcorrente aveva conquistato tre seggi con Giovanni Crosta, Elvira Mangione e Maria Miccichè, mentre il Partito Democratico ne aveva ottenuti due, con Giampiero Carta e Sandro Fanara.

Le successive vicende politiche hanno però modificato questo assetto. Dopo le dimissioni di Giovanni Crosta dal Consiglio comunale, al suo posto è subentrata Irene Fucà, che alle elezioni aveva ottenuto 436 preferenze nella lista Controcorrente, risultando la prima dei non eletti.

Fucà ha tuttavia scelto di dare una propria identità politica alla sua presenza in Aula, costituendo il gruppo di Alleanza Verdi Sinistra. Una decisione che modifica anche la distribuzione numerica dei consiglieri all’interno della coalizione che aveva sostenuto Sodano. (Leggi l’intervista a Irene Fucà – Irene Fucà: «Siamo ancora troppo pochi per cambiare Agrigento. E sarà difficile»)

La nuova composizione vede dunque Sandro Fanara e Giampiero Carta nel gruppo del Partito Democratico, Elvira Mangione e Alessandro Svettini in Controcorrente e Irene Fucà in Alleanza Verdi Sinistra.

Un assetto diverso da quello determinato direttamente dalle urne, che rende più articolata la rappresentanza politica della coalizione del sindaco a Palazzo dei Giganti: cinque consiglieri, ora distribuiti su tre gruppi.

Il cambiamento non modifica, almeno sul piano numerico complessivo, il perimetro consiliare riconducibile alla coalizione che ha sostenuto Sodano, ma ne ridisegna gli equilibri interni. Saranno i prossimi passaggi in Aula a chiarire se questa nuova geografia resterà una diversa organizzazione dei gruppi o se finirà per tradursi anche in posizioni politiche differenti.

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