Consiglio approva bilancio consolidato 2019

Il consiglio comunale di Agrigento, presieduto da Giovanni Civiltà, ha approvato il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, coi risultati complessivi della gestione dell’ente locale e delle aziende partecipate non quotate rientrati nel perimetro della gestione pubblica. Attualmente il Comune di Agrigento partecipa sulla società del Voltano, Ato Gesa, Fondazione Teatro Pirandello e la nuova SRR.

Il consolidato, è una parte sostanziale del conto consuntivo già approvato il 9 aprile scorso. “Tutto questo – commenta il sindaco Franco Miccichè – consente all’Ente, entro la scadenza del 30 aprile prossimo, assunzioni a tempo determinato di due nuovi dirigenti. Ci consente inoltre di portare avanti programmazioni in termini di personale e investimenti come ad esempio l’aumento delle ore per tutto il personale. Bisognava mettersi in regola ed era un atto dovuto, l’abbiamo fatto”. Ha aggiunto il sindaco.

Gran parte di questo bilancio è opera della precedente amministrazione. Tra gli assenti, nell’ultima seduta del consiglio comunale, anche l’ex sindaco Calogero Firetto, mentre Nello Hamel che è stato assessore di quella giunta , ha espresso parole di elogio per l’attuale esecutivo. In tutto i presenti alla seduta erano inizialmente 17, subito dopo diventati 18 con la surroga del consigliere Roberta Zicari subentrata a Gianni Tuttolomondo per effetto di una sentenza del TAR.

Nell’ultima seduta si è parlato anche della Tari, riguardo alla tassa di sui rifiuti è stato assicurato dai dirigenti che “ non sono previsti sostanziali aumenti.” Altri punti all’ordine del giorno si discuteranno nella seduta di questo pomeriggio a cominciare dal riconoscimento di alcuni debiti fuori bilancio.