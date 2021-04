Cabine insonorizzate: Alfakel il brand italiano leader nel settore

Quando si pensa alla salute sul luogo di lavoro, le questioni legate al rumore ambientale non sono il primo aspetto che viene in mente. Si tratta però di una problematica molto frequente, soprattutto nel settore industriale.

Infatti in questo settore produttivo così come in altri contesti il rumore ambientale – o inquinamento acustico – è all’ordine del giorno. Basti pensare ai macchinari o ai sistemi di ventilazione, il cui funzionamento è legato inevitabilmente alla produzione di rumore. Per i datori di lavoro garantire la salute dei propri dipendenti è necessario, soprattutto perché la tematica dell’inquinamento acustico è trattata in modo abbastanza severo dalla legge. Infatti se non si garantisce il benessere psicofisico dei lavoratori, si può incorrere in sanzioni.

Ma l’isolamento acustico non è un’esigenza legata solamente agli ambienti industriali. Basti pensare alle sale prova o alle sale di registrazione, in cui l’isolamento acustico – più che essere necessario a garantire la tutela del benessere psicofisico del lavoratore – è strettamente legato alla buona riuscita del lavoro.

Oltre alla cuffie (da lavoro o per registrazioni di diverso tipo), in alcuni casi è necessario adottare altri accorgimenti che contribuiscano alla bonifica acustica degli stabilimenti. Uno dei modi per attuare la bonifica è l’impiego di cabine insonorizzate.

L’azienda italiana Alfakel è un punto di riferimento nel settore della bonifica acustica e propone una vasta gamma di cabine insonorizzate, altamente performanti.

Questi dispositivi sono in grado di isolare linee produttive, macchinari particolarmente rumorosi o semplici sale, grazie alla tecnologia con cui vengono realizzate e ai materiali fonoisolanti e fonoassorbenti utilizzati. Alfakel garantisce sistemi di isolamento realmente efficaci, perché ogni cabina è costruita dopo un’approfondita sessione di ricerca, che porta infine a risultati ottimali per il cliente.

Ogni cabina viene realizzata su misura nel rispetto dei macchinari e dei luoghi da isolare, in seguito ad un’analisi della rumorosità della sorgente e del grado di isolamento acustico che si vuole raggiungere.

La proposta Alfakel è davvero ampia e, come accennato, va oltre il settore industriale:

cabine fonoisolanti e fonoassorbenti per macchinari e linee di produzione;

cabine silenti per operatori e sale di controllo;

cabine afone per banchi prova motori;

containers insonorizzati per gruppi elettronici;

capannoni insonorizzati (ad esempio per impianti rumorosi, turbine, centrali elettriche, prove aerei);

box insonorizzati;

cabine insonorizzate per traduzioni simultanee;

cabinati per prove musicali e sale di registrazione.

Grazie all’esperienza trentennale, Alfakel è un partner davvero affidabile nel settore della bonifica acustica: tecnologia, ricerca e attrezzatura di qualità garantiscono risultati efficaci e durevoli nel tempo.