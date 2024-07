I consiglieri comunali di Agrigento Pasquale Spataro, Roberta Zicari, Pietro Vitellaro e Alessia Bongiovi’ della Dc, il consigliere comunale Fabio La Felice dell’Udc, il consigliere Valentina Cirino della Lega ed il consigliere indipendente Francesco Alfano ribadiscono il loro pieno sostegno e impegno affinché Agrigento diventi Capitale della Cultura 2025. “Questo ambizioso progetto richiede una collaborazione trasversale e un forte impegno politico per superare le sfide infrastrutturali che la provincia affronta da tempo”, scrivono in una nota, lanciando la proposta di un piano d’azione per Agrigento

“Riconosciamo l’urgente necessità di realizzare e sviluppare infrastrutture essenziali – continuano -. Ovviamente serve parlare di strade, treni ed anche di collegamento in formula sharing per avvicinare la città agli scali aeroportuali, ma non bisogna tralasciare la realizzazione dell’aeroporto in Provincia di Agrigento, sia alla luce dei passi in avanti recentemente svolti dal comitato per l’aeroporto, sia perché è una infrastruttura di più facile e veloce realizzazione, anche in termini di impegno finanziario. È pertanto indispensabile che Enac, il Ministero delle Infrastrutture e la Presidenza della Regione Siciliana si attivino con sollecitudine per rilasciare il parere favorevole alla realizzazione dell’opera”.

“Inoltre – ripetiamo – sono fondamentali la modernizzazione dei porti, il miglioramento delle arterie stradali e il completamento della strada Ag-Pa, tutte iniziative cruciali per sostenere la crescita culturale e turistica della provincia. Serve una mobilitazione della classe dirigente dei Partiti è chiamata a unirsi in questo sforzo collettivo. È essenziale che ogni membro contribuisca con azioni concrete e supporto politico per garantire che Agrigento possa fiorire come Capitale della Cultura, diventando un modello di sviluppo e innovazione”.

Infine i consiglieri lanciano un invito alla Comunità agrigentina. “Invitiamo, anche a nome dei partiti che rappresentiamo, tutti i cittadini, le associazioni, gli altri partiti e le imprese a partecipare attivamente in questo percorso di trasformazione. Solo con il contributo di tutti sarà possibile realizzare il potenziale di Agrigento e assicurare un futuro prospero per le generazioni a venire. Lo sviluppo del territorio non ha colore politico, è un obbligo nei confronti delle future generazioni”, concludono.