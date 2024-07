Un incendio scoppiato, ieri all’alba, in via Mulino a Favara ha devastato un furgone. Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento ha evitato alle fiamme di estendersi alle vicine abitazioni. Sulle cause del rogo, in mancanza di certezze, tutte le ipotesi restano valide. Il mezzo andato a fuoco è un Fiat Doblò, di proprietà di una quarantenne, imprenditrice di Favara, ma di fatto in uso ad un operaio trentaquattrenne. Nel giro di pochi minuti è stato avvolto dalle fiamme. L’allarme al 112 è stato lanciato da alcuni residenti.

Ad intervenire immediatamente sono stati i vigili del fuoco. Gli stessi pompieri e i carabinieri della Tenenza di Favara, nel corso del successivo sopralluogo, hanno cercato elementi utili a stabilire l’esatta natura dell’incendio. Nessun indizio è stato trovato per ricondurre l’evento alla mano di un incendiario. I militari dell’Arma hanno notiziato la Procura di Agrigento, che sulla vicenda ha aperto un fascicolo con l’ipotesi di danneggiamento a seguito di incendio.