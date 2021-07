Consegna di cocaina ad agrigentino, tre condanne

Condannati i tre imputati, arrestati dalla squadra Mobile di Agrigento, il 27 maggio dell’anno scorso, dopo una consegna di 53 grammi di cocaina. Inflitti 6 anni e 6 mesi di reclusione, e una multa di 25mila euro, per Giampiero Capaci di 39 anni, palermitano, e 4 anni e 4 mesi e 18mila euro per Angelo Infantino, 31 anni, di Agrigento, e per l’altro palermitani Giuseppe Giappone, 29 anni.

La sentenza è stata emessa dal Gup del Tribunale di Agrigento, Francesco Provenzano, al termine del processo celebrato con il rito abbreviato.

I tre sono difesi dagli avvocati Davide Casà, Salvatore Bruccoleri e Rossana Vella. Il pubblico ministero Paola Vetro, aveva proposto 7 anni e 7 mesi per Capaci, e 4 anni e 4 mesi per gli altri. I tre arrestati sono stati bloccati dopo la consegna della droga, fatta dai palermitani all’agrigentino nei pressi di una garage della via Garibaldi.