Congresso PD: Nasce ad Agrigento il coordinamento provinciale della “mozione” Cuperlo

Si è costituito ad Agrigento il coordinamento provinciale a sostegno della candidatura di Gianni Cuperlo (nella foto) alla segreteria nazionale del Partito Democratico. E’ un gruppo nato dal basso, formato da singoli simpatizzanti, militanti, dirigenti del Pd, consiglieri comunali, ex amministratori e deputati, legati dal comune riconoscersi non in un partito del leader ma in una leadership di partito qual è quella di Gianni Cuperlo. Il coordinatore Regionale , Massimo Ingiaimo, afferma: “Convinti che serva una discussione profonda, non una conta sui nomi, per ridare un impianto ideale e culturale solido e credibile al Pd, il coordinamento provinciale della mozione Cuperlo invita gli agrigentini che si riconoscono nei valori del Partito Democratico a partecipare alla fase congressuale costituente. La prima garanzia di una discussione vera è una larga partecipazione. Questa volta è in gioco il futuro della sinistra italiana a cui è legata la tenuta del sistema democratico. La destra ha vinto le elezioni cavalcando sofferenza e rabbia, occorre ricostruire un partito democratico capace di incontrare i bisogni delle persone, che ridia speranza di emancipazione, che non rinunci ad una dose di utopia, anche e soprattutto in questa terra ove la sofferenza e le diseguaglianze sono più marcate che altrove. In altri termini occorre, anche ad Agrigento, costruire una grande forza riformista di pensiero ed azione che unisca le generazioni, che si batta contro le diseguaglianze e per il lavoro, per la salvaguardia dell’ambiente, che si batta per il futuro dei giovani, che torni a dare dignità e valore alle persone, che sia costruttore di civismo e beni comuni, che restituisca alle iscritte e iscritti il potere di scelta. La Candidatura di Gianni Cuperlo – conclude la nota di Ingiaimo- riscuote consenso e genera entusiasmo, in pochi giorni il coordinamento provinciale ha trovato sostenitori in quasi tutti i paesi della provincia.” Tra gli altri hanno già aderito: Massimo Ingiaimo, Maria Iacono, Nello Hamel, Giandomenico Vivacqua, Maurizio Masone, Carmelo Colletto, Anita Lorefice, Mariella Frumusa Francesca Di Prima, Concetta Violante, Ciccio Violante, Paolo Cilona, Laura Mossuto, Nino Cuffaro Sara Chianetta, Maurizio Arena, Vincenzo Asaro, Anna Tascarella, Peppe LeoneStefano Giunta,Paolo Iacopinelli,, Filippo Vitello, Fabrizio Giordano, Enzo Sica, Andrea Favatella, Alina Marzullo, Michele Di Piazza