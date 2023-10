La Sicilia palcoscenico della cultura gastronomica mondiale con il gotha dei Disciples d’Auguste Escoffier per il XV Congresso Internazionale che si svolgerà dal 19 al 22 ottobre. Epicentro, il Torre del Barone Resort di Sciacca, in provincia di Agrigento, sede della Delegazione Sicilia presieduta da Giovanni Lorenzo Montemaggiore che è anche vicepresidente nazionale del consesso dedicato ad August Escoffier

che, vissuto a cavallo tra il 1800 ed il 1900, è considerato il padre della cucina moderna e della sua organizzazione. Basi di cucina, ricette famose e impegno sociale, ha “inventato” il menu per i commensali e la formazione dell’attuale brigata di cucina.

L”associazione Internazionale nata nel 1954 da un’idea di Jean Ducroux, conta delegati in tutto il mondo che s’incontreranno per l’annuale chapitre nell’Isola con tappe a Palermo, Monreale e Selinunte. Lo scorso anno, il congresso si è svolto tra Nizza e Montecarlo. La trasmissione della grande cultura gastronomica, l’innovazione in cucina e la formazione scolastica dei giovani cuochi partendo dall’apprendistato, i tre capisaldi dell’Associazione nel segno di Escoffier, visionario ed umanista.