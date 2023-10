Vigilia di campionato in serie D, girone I. L’Akragas gioca in trasferta contro Castrovillari e per mister Marco Coppa l’attenzione deve rimanere alta. L’avversario ha accumulato solo sconfitte in questo campionato e occupa l’ultima posizione in classifica: “Stiamo andando a giocare contro Castrovillari nel momento più sbagliato – dice Coppa- perché i nostri avversario hanno bisogno di fare punti, sarà una partita, secondo me, difficile. Noi dobbiamo essere bravi sotto il profilo dell’agonismo , dell’impegno, della corsa e della concentrazione, come ogni volta, queste sono le partite che presentano le difficoltà più grandi.” Non ci sono partite facili in questo campionato, dobbiamo fare la partita che abbiamo fatto contro tutte le altre, con la stesso identico approccio.” Poco tempo per preparare questa gara e la condizione atletica può fare la differenza: “Bisogna gestire bene le energie durante questi giorni”, conclude Marco Coppa.