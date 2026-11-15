Sul caso dell’assessore Michelangelo Lo Piparo c’è una relazione di servizio che ricostruisce quanto sarebbe accaduto il 4 novembre in viale Sicilia, durante un’attività di polizia giudiziaria delegata dalla Procura di Agrigento. La ricostruzione del documento, pubblicata da Report Sicilia, riferisce di un intervento dell’assessore sul posto e delle contestazioni formulate da due operatori della Polizia Locale. La relazione, datata 9 novembre, è stata trasmessa ai vertici amministrativi del Comune e, per conoscenza, anche al Gabinetto del sindaco.

Cosa sarebbe accaduto in viale Sicilia. Secondo quanto riportato da Report Sicilia sulla base della relazione, i due operatori stavano effettuando un sopralluogo con personale dell’Arpa in un’area comunale dove era presente personale di una società impegnata nel conferimento dei rifiuti. Intorno alle 9.15 sarebbe arrivata un’autovettura della Polizia Locale, guidata da un ispettore, con a bordo Lo Piparo.

L’assessore avrebbe contestato la presenza degli agenti, chiedendo: «Che ci fate qui?» e aggiungendo: «Dovete essere in Piazza Marconi». Avrebbe inoltre domandato ripetutamente se un responsabile del Corpo fosse a conoscenza della loro presenza. Gli operatori avrebbero spiegato di essere impegnati in un’attività investigativa delegata dalla Procura. La relazione riferisce anche il rifiuto dell’assessore di parlare con uno dei due: «Assistente, con Lei non ci voglio parlare». Dopo circa dieci minuti, l’assessore si sarebbe allontanato insieme all’ispettore alla guida dell’auto.

La segnalazione alla Procura. I due agenti riferiscono di avere trasmesso all’autorità giudiziaria un’annotazione di polizia giudiziaria, chiedendo di valutare la possibile configurabilità del favoreggiamento reale, previsto dall’articolo 379 del Codice penale. Secondo la loro ricostruzione, il comportamento contestato avrebbe potuto ostacolare le investigazioni e salvaguardare il presunto profitto della persona sottoposta a indagini. Si tratta di un’ipotesi sottoposta alla magistratura, non di un reato accertato. Non risulta, sulla base delle informazioni disponibili, che Lo Piparo sia formalmente indagato per questa fattispecie.

Sodano, ritiro della delega o revoca dell’assessore? Al di là degli accertamenti giudiziari, la vicenda pone un problema politico e istituzionale che chiama direttamente in causa il sindaco Michele Sodano. La relazione è stata trasmessa anche al suo Gabinetto. Questo non dimostra automaticamente che il primo cittadino ne abbia preso personalmente visione, ma rende legittime alcune domande: quando è stato informato? Quali verifiche ha disposto? E soprattutto, quali iniziative intende assumere?

Lo Piparo detiene la delega alla Polizia Locale, mentre le contestazioni arrivano proprio da due operatori del Corpo. Una situazione che rischia di compromettere il necessario rapporto di collaborazione e serenità istituzionale. La legge 65/1986 riconosce agli appartenenti alla Polizia Locale, nei limiti delle rispettive attribuzioni, funzioni di polizia giudiziaria. Il sindaco deve quindi garantire che l’attività degli agenti possa svolgersi nel rispetto delle competenze e senza interferenze.

Le possibilità sono diverse: Sodano potrebbe ritirare a Lo Piparo la delega alla Polizia Locale, affidandola a un altro assessore o assumendola personalmente. Qualora ritenesse compromesso anche il rapporto fiduciario, potrebbe valutare la revoca dell’incarico assessorile, secondo le disposizioni applicabili agli enti locali siciliani. Anche Lo Piparo dovrebbe interrogarsi sull’opportunità di fare un passo indietro, almeno rispetto alla delega, per evitare che la vicenda comprometta ulteriormente i rapporti con il Corpo.

Naturalmente, l’assessore deve poter fornire la propria versione dei fatti. Ma attendere gli sviluppi giudiziari non può essere l’unica risposta politica. La magistratura farà i propri accertamenti e stabilirà se esistano responsabilità penali. Ma il sindaco non può delegare ai tempi della giustizia una valutazione che riguarda direttamente la sua responsabilità politica. La permanenza di Lo Piparo alla guida della Polizia Locale è ormai una questione che Sodano deve affrontare pubblicamente. A questo punto non è soltanto Lo Piparo a dover chiarire il proprio comportamento. È Sodano a dover spiegare quale amministrazione intenda guidare e con quali garanzie per la Polizia Locale.

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