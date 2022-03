Conferme e adesioni a Forza Italia agrigentina. Ha aderito al partito, condividendo le posizioni politiche del vice coordinatore regionale, l’Onorevole Riccardo Gallo, la consigliera comunale Antonella Settecasi, eletta con 220 voti nell’ultima tornata elettorale. Grande apprezzamento da parte dell’ onorevole Riccardo Gallo, del commissario provinciale di Forza Italia di Agrigento, onorevole Margherita La Rocca Ruvolo, dell’assessore regionale agli Enti Locali, Marco Zambuto, e dei dirigenti Filippo Caci e Giulio Cinque, che commentano: “Accogliamo con soddisfazione il nuovo ingresso in Forza Italia, che da oggi potrà contare su Antonella Settecasi che di certo si farà rappresentante delle istanze del gruppo politico, in quanto persona da sempre attenta alla politica e al sociale, animata da tanto entusiasmo e voglia di spendersi. Anche la coordinatrice regionale di Azzurro donne, Maria Antonietta Testone, esprime grande soddisfazione per l’ingresso di Antonella Settecasi proprio perché, in qualità di donna, ha un doppio valore per l’intero partito politico. Inoltre Tommaso Allegro, già consigliere comunale di San Biagio Platani, nei giorni scorsi ha ricevuto la nomina di Assessore con delega alla viabilità, allo sport, al turismo e allo spettacolo: e a lui vanno i complimenti e gli auguri di buon lavoro.

Nella foto il coordinatore cittadino di Alessandria Della Rocca Ignazio Vaccaro, il suo vice Mirko Centinaro, il consigliere Giovanni Comparetto, l’ex sindaco Giuseppe Vaccaro.