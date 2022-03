8Marzoperledonneucraine, iniziativa di Fratelli d’Italia Agrigento

Nella giornata dedicata alle donne, la coordinatrice cittadina di Fratelli d’Italia, Daniela Catalano, invita la cittadinanza, donne agrigentine in primis, a prendere parte al momento di incontro e riflessione sul dramma del popolo Ucraino e delle sue donne in fuga con bimbi. L’appuntamento è in programma, l’8 marzo, alle 17.30, nella sede di viale Leonardo Sciascia 82, al Villaggio Mosè, Agrigento. “Siamo in contatto con la Croce Rossa, la Caritas, la Curia, City for Kids ed altre organizzazioni impegnate in prima linea nel soccorso dei più fragili – dice Catalano- per essere aggiornati, in relazione ai vari step di aiuto concordati settimanalmente anche con l’Ambasciata Ucraina, su come concretamente poter essere d’aiuto visto che, le numerose e lodevoli raccolte di farmaci e/o viveri vanno razionalizzate e programmate in relazione alla capacità di raggiungere efficacemente destinatari e all’evoluzione delle necessità. Nelle more, non possiamo non onorare la ricorrenza dell’8 marzo stringendoci TRA donne PER le donne, con lo sguardo alle sorelle Ucraine. Contiamo, oggi, domani e sempre, in questo lungo percorso di tutela e valorizzazione ‘dell’altra parte del cielo’, nella presenza, al nostro fianco, degli uomini. Solo insieme otterremo, in ogni campo della vita sociale, i più alti risultati. Ringrazio, a tal proposito, per aver sposato con entusiasmo l’iniziativa, il commissario provinciale Calogero Pisano”.